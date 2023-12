SOUL TRAIN w/ Selecter The Punisher Makeda Marseille, 16 décembre 2023 21:00, Marseille.

SOUL TRAIN w/ Selecter The Punisher Samedi 16 décembre, 22h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

SELECTER THE PUNISHER & guests

The soirée mensuelle SOUL, FUNK, HIPHOP, DISCO, HOUSE et autres grooveries au Makeda… Dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line… Et vous qui venez avec vos meilleures passes !

Venez sapés mais pas déguisés !

Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !

SELECTER THE PUNISHER:

https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

Rdv le Samedi 16 Décembre… L’histoire ne s’arrête jamais quand on aime danser …

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ · Tarif sur place : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T22:00:00+01:00 – 2023-12-17T03:30:00+01:00

