Collectif RASPUTIN: Soirée « COSMIC » Vendredi 15 décembre, 22h00 Makeda A partir de 10€

Le Collectif RASPUTIN vous invite à la prochaine soirée RASPUTIN thème COSMIC le 15 décembre 2023 dès 22h au Makeda.

Pour traverser galaxies, nébuleuses et aux autres espaces intersidéraux, nous t’invitons à venir en habits de lumières, stellaires, plus brillants qu’une comète, plus attirant qu’un trou noir !

Rorre Ecco sera accompagnée par Arno E Mathieu* dans sa soucoupe volante musicale pour un voyage disco house spatial COSMIC.

* Arno E Mathieu est un véritable enfant du pays. Il passe son enfance entre Aix en provence et le village provençal de ses grands parents. Dans les années 2000, il décide de monter à la capitale où il crée et produits morceaux et labels grâce auxquels il acquiert le soutien des leaders de la scène House Underground comme Joe Claussell, François K, Danny Krivit, Onsunlade, Dj Spinna, Carl Craig, Jeff Mills, Ame, Dixon, Laurent Garnier et bien d’autres. Revenu dans le Sud depuis plusieurs années, il fera partie du voyage COSMIC prévu le 15 décembre. Un honneur pour nous de le recevoir et de découvrir son set Disco et house plein de surprises et préparé rien que pour vous.

L’ ENTRÉE à LA RASPUTIN :

Il n’y a pas de prévente en ligne mais un système de LISTE très simple :

1. Tu indiques que tu participes à l’événement Facebook

https://www.facebook.com/events/1051918549455811/

2. Inscris ton PRÉNOM + NOM et celui d’1 ami.e. MAXIMUM (prénom + nom obligatoire, tag fb privilégié pour une meilleure visibilité) EN PUBLICATION (onglet Discussion) de l’event fb avant le vendredi 15 décembre à 12h !

3. Tu te présentes devant la physio, avec ton super look pour la soirée (thème : COSMIC), ton énergie et ta bonne humeur, qui vérifiera la liste.

4. Tu payes ensuite ton entrée en CASH (please appoint plus que bienvenu) :

10€* AVANT 23h00

12€* ENSUITE

(CASH uniquement en caisse. La CB est acceptée au bar).

Nous te conseillons de venir TÔT, nombre de places au Makeda limitées

Petit Rappel :

Prenons soin de soi et des autres

Nous sommes accueillis par le Makeda qui est une salle de spectacle. Pour le respect de tous, nous conseillons de connaître ses limites concernant ses consommations pour éviter tout débordement ou mise en danger de soi-même. Venir en aide à une personne que tu sens en difficulté est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas à t’adresser au staff ou aux personnes autour de toi si une aide quelconque est nécessaire. Évitons tous ensemble de se mettre en danger.

VESTIAIRE OUVERT

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T22:00:00+01:00 – 2023-12-16T03:30:00+01:00

