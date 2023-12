KEMIA PARTY #11 Makeda Marseille, 14 décembre 2023 19:00, Marseille.

KEMIA PARTY #11 Jeudi 14 décembre, 20h00 Makeda 7,99€ en pré-vente / 10€ sur place

KEMIA PARTY # 11

Maghreb & Machrek Grooves

La Kémia est traditionnellement un assortiment d’amuse-bouches et d’hors d’œuvres servis au moment de l’apéritif dans le bassin méditerranéen, constituant un brassage d’une multitude de cultures. Proposée par l’association Cultur’all Massalia, la Kémia Party souhaite célébrer l’éclectisme et le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du Maghreb et du Machrek.

20h – 2h

LINE UP

**** ITA & MEHDY (Live – Electro Maghreb – Raï )

Projet fruit de la rencontre de deux artistes talentueux aux univers musicaux différents, mais complémentaires : MEHDY LAIFAOUI et ITA (Abdelaati Ben Medjbari). Mehdi est un auteur, compositeur et interprète passionné de musique du monde, tandis qu’ITA est un ingénieur du son et producteur de musique reconnu pour ses compétences en création sonore électronique.

En unissant leurs forces, ils ont créé un projet original et éclectique, influencé par les musiques traditionnelles du grand Maghreb, notamment le Bédouin, le Chaoui, le Maalouf, l’Ahellil, revisitées et modernisées par des beats électros actuels et riches. En concert, MEHDI LAIFAOUI et ITA offrent une expérience musicale immersive et captivante, mêlant les sonorités organiques et les textures électroniques. Leur collaboration créative est une invitation à un voyage sonore hors du commun, où se mêlent les émotions, les rythmes et les ambiances

https://ita-mehdy.com/

https://www.instagram.com/ita.mehdy/

https://www.youtube.com/watch?v=v9tYHqpoA94

MEHTOZE (Dj set – Raï & Grooves)

Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy. Il fait partie de l’Akademix, Ecole de Dj marseillaise fondée par Dj Djel (Fonky Family) auprès de qui il s’est formé à l’art des platines. Son univers musical est varié : les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb, le hip-hop, le jazz et la funk en passant par les musiques latines et électroniques. Fondateur de la Kemia Party avec l’association Cultur’all, il contribue à la diffusion des musiques du maghreb par l’organisation d’événements entre Marseille et Lille.

www.soundcloud.com/mehtoze

https://www.instagram.com/mehtozedj/

INFOS PRATIQUES

PREVENTE : 8€ • SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

