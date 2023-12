Sekouss Makeda Marseille, 13 décembre 2023 19:00, Marseille.

Sekouss Mercredi 13 décembre, 20h00 Makeda 8,82€ en pré-vente / 10€ sur place

Après Buenos Aires, Bruxelles, Rome, Lisbonne, Barcelone….

Le Rythme Signé arrive à Marseille!!!

SEKOUSS est le nouveau groupe de Rythme Signé fraîchement débarqué sur la planète Mars.

Préparez-vous à de la transe à l’état pur

Avec ses 12 percussionnistes qui balancent des samples à mains nues et son chef d’orchestre qui les sculpte en temps réel, SEKOUSS est un concept fascinant, une véritable machine à faire danser.

SEKOUSS, c’est du groove, de l’énergie, une invitation au lâcher-prise, une improvisation orchestrée dans laquelle le public et les musicien·ne·s plongent dans un jeu libératoire.

Une expérience à vivre, un phénomène à découvrir !

INFOS PRATIQUES

️ Prévente : 8€ · Sur place : 10€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:30:00+01:00

