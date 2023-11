Génération 80 Makeda Marseille, 9 décembre 2023, Marseille.

Génération 80, le rendez-vous mensuel des soirées années 80 en partenariat avec Nostalgie, revient en décembre ! Sortez le pattes d’ef, le fluo… Enfin bref votre meilleur outfit et vos meilleurs pas de danse pour enflammer le dancefloor!

DJ Ruthwen (Années 80)

Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec NOSTALGIE Provence !

Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance ♥

Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été.

Place à l’emblématique DJ RUTHWEN pour une soirée démentielle.

Vous êtes attendus nombreux pour la soirée emblématique génération 80 !

Découvrez toute la programmation du Makeda sur lemakeda.com

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€

️SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T22:30:00+01:00 – 2023-12-10T03:30:00+01:00

