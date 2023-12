DANCEHALL NATION NOEL Makeda Marseille, 8 décembre 2023 21:30, Marseille.

DANCEHALL NATION NOEL Vendredi 8 décembre, 22h30 Makeda 8,82€ en pré-vente / 10€ sur place

Le collectif DANCEHALL NATION sera au MAKEDA le Vendredi 08 Décembre pour un show explosif aux couleurs et chaleurs des caraïbes !

PROGRAMME

22H30-00h ouverture de la soirée en Afro Beat / Dancehall Chill

00h Entrée des danseurs sur de la Dancehall

00h30 Session Dancehall / Shatta

01h30 show des danseurs

02h Session Amapiano/ Afro Danse

02h30 jusqu’à fermeture Session

-Socca/ kompa

Venez vous libérer, danser, sauter et crier au son de Dancehall Nation et de ses danseuses d’exception qui enflammeront la piste en votre compagnie

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ · SUR PLACE : 10€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

