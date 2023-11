Merle / Liquid Jane / A Tâtons Makeda Marseille, 7 décembre 2023, Marseille.

Merle / Liquid Jane / A Tâtons Jeudi 7 décembre, 20h00 Makeda 7,99€

Merle, Liquid Jane et A Tâtons se retrouvent au Makeda le jeudi 7 décembre pour vous proposer une soirée riche en émotions et en mélodies.

Entrez dans un univers inédit qui oscillera entre pop -rock – néo soul – post punk ou electro…

MERLES

Avec sa Pop à Plumes, Merle invite aux acrobaties poétiques dans son premier EP, Métamorphoses, un voyage entre campagne et ville le long du fleuve. Un live onirique en trio mêlant plumes, poésie et paillettes, le tout porté par la voix androgyne de Merle qui invite à la rêverie et à la danse.

Ecouter : https://youtu.be/fcRjOSatmI0

Suivre : https://www.instagram.com/merlemusique

LIQUID JANE

Liquid Jane c’est une suite logique.

Une confession douce et amère d’amours passés. Un champ vide qu’il faut semer dans une nuit noire et humide. C’est le besoin de partager ses peines et ses doutes, pour y trouver la lumière. Liquid Jane nous entraîne dans un univers singulier et sensible qui oscille entre ballade pop-rock et mélodie Neo-Soul.

Ecouter : https://www.youtube.com/channel/UClJT_spRc0Z0aMmJkMdZKxA

Suivre : https://www.instagram.com/liquid_jane/

À TÂTON

À Tâtons est un duo de pop marseillais, créé par David Gauthié & Juliano Gil. Leur musique aux inspirations electronica, R&B et post punk ne tient en place nous bouscule avec malice. Le duo revient un avec leur deuxième EP «^^’» sorti en février 2023 : une pop magnétique marquée par une sensibilité assumée et un groove taquin toujours au bord du sursaut de folie qui leur est propre.

Ecouter : https://open.spotify.com/…/album/1qGfdQAbC92YOYG8sVAtjh…

Suivre : https://www.instagram.com/atatons.atatons/?hl=fr

Découvrez tous les évènements et activités du Makeda sur lemakeda.com

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Billeterie → https://dice.fm/partner/association-orizon-sud/event/m9ay9-liquid-jane-merle-ttons-7th-dec-le-makeda-marseille-tickets

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Merle « , « cache_age »: 86400, « description »: « Bienvenue la Pop u00e0 Plumes de Merle ud83eudeb6nnNotre premier EP, Mu00e9tamorphoses : https://bfan.link/metamorphoses-2nnPour suivre l’oiseau : nYoutube : / @merlemusique nInstagram : https://www.instagram.com/merlemusique/nFacebook : https://www.facebook.com/merlemusique », « type »: « video », « title »: « MERLE – AQUARELLE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fcRjOSatmI0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fcRjOSatmI0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMpDnI0AlFl34gVE3TrBezw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

MERLE - AQUARELLE

Lire cette vidéo sur YouTube

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fcRjOSatmI0 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@merlemusique) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/378474580_7094523207224424_1691753316755064318_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=2CWKHIS9Fe0AX9Yf6AG&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCuvKjFWdrFnw0wEGCjOKSMyGeGX4OCUYPGj7QJKFWeiw&oe=654AE36A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/merlemusique/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/merlemusique »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « LiquidJane », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/lwfD_Eh8TdvkCI4DM9BPRCqUe5qS_0yRYT0CsOmtuOzKNlPzoGN68OV_vp_WvADEklwdz8mh=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UClJT_spRc0Z0aMmJkMdZKxA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UClJT_spRc0Z0aMmJkMdZKxA »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@liquid_jane) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/271389108_633361921313330_5409994863551008542_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=PnkGIzCa_7EAX-v_9Jc&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAEdB4MeDDnSsEIlYKt1cTCgPBw1MnKkOg5MManfxK3Qw&oe=6549B156 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/liquid_jane/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/liquid_jane/ »}, {« link »: « https://open.spotify.com/…/album/1qGfdQAbC92YOYG8sVAtjh »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@atatons.atatons) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/331534955_1280748635838118_5100390096939444317_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=Q8E2xkCcFT8AX_xS3Tn&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBXwmgEWZOFlZwHI6yzAuEtbqsLzAfJc8eiRnSk2FNW-Q&oe=654ABC2B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/atatons.atatons/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/atatons.atatons/?hl=fr »}, {« link »: « https://dice.fm/partner/association-orizon-sud/event/m9ay9-liquid-jane-merle-ttons-7th-dec-le-makeda-marseille-tickets »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00