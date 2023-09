La Caravane Passe Makeda Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

La Caravane Passe Vendredi 24 novembre, 20h30 Makeda 17€ en pré-vente / 20€ sur place

La Caravane Passe sera au Makeda pour sa tournée des 20 ans !

La Caravane Passe est un groupe de musique contemporaine français, teintée de folklores tsiganes et nomades.

Les paroles du groupe abordent le réel du point de vue décalé du voyageur. L’univers visuel est très marqué, autant dans les clips que sur les couvertures d’album, ainsi que sur scène. Le groupe se produit en France et dans le monde entier. Les albums sont réputés pour accueillir des invités célèbres.

Le groupe venu de l’Est parisien joue avec les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Le style musical de la caravane est métissé et mélange le hip-hop, la musique tzigane, le jazz manouche, de fanfare balkanique, et le gypsy punk.

Cette joyeuse fanfare fête ses 20 ans !

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 17€ • SUR PLACE : 20€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/976q9-la-caravane-passe-tournee-des-20-ans-24th-nov-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

