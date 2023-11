LA ZIZANIE #1: VIRNA NOVA / LEKØ Makeda Marseille, 23 novembre 2023, Marseille.

LA ZIZANIE #1: VIRNA NOVA / LEKØ Jeudi 23 novembre, 20h00 Makeda 10€

Au cœur de Marseille, Ze Source et le Makeda s’associent pour les soirées « La Zizanie », transformant le lieu en un sanctuaire lumineux où les soucis s’évaporent.

Derrière les portes du Makeda, le public est convié à se perdre dans la musique, à danser et à créer des souvenirs mémorables. La boule à facettes emblématique des soirées Ze Bourgeoiz projette des éclats de lumière, mêlant ses reflets aux teintes chaleureuses de la Zizanie.

C’est plus qu’une série de soirées ; c’est un voyage où musique, lumière et communauté fusionnent en une expérience inoubliable à Marseille.

VIRNA NOVA :

Son nouvel album, « Keep on », co-réalisé avec le groover en chef Julien Daian, lui ressemble. Dans le shaker à musique, une pincée de soul, un soupçon de pop, un zeste de jazz, secoués par les rythmes des Tropiques, et servis dans toute leur fraîcheur live, comme elle aime. Quelques notes du maître gnawa Hamid El Kesri, aussi, qu’on a entendu avec Joe Zawinul ou Jacob Collier, et qui vient comme un mage offrir les parfums du Maroc. Un son plus organique, plus authentique, plus chaleureux, pour raconter les voyages du cœur et de l’âme, et dire en chansons l’intime et les passions.

En français, en anglais, en portugais, et dans toutes les langues que parle la musique, « Keep on » fait briller la lumière des étés qui ne finiront jamais.

https://www.youtube.com/watch?v=OOghAsLoMxU

LEKØ :

C’est après une rencontre avec Jullien Arniaud (Brother Junior, The HOST, January Sons) que Fabien Collet se lance un ultime défi : LEKØ. Une première fusillade fait exploser l’antenne de Virgin Radio en mars 2020 avec « ME & YOU », puis affole les curseurs YouTube avec « IB2U ».

S’en suivra « I TRY » qui confirmera ce cocktail entre puissance et émotion qu’est LEKØ. «FIREWORKS » son nouveau single, donne une nouvelle fois le ton. Le sifflement de cette cartouche résonne une fois de plus sur les radios nationales (Europe 2, RTL2, NRJ, France Bleu).

LEKØ, c’est la puissance, la douceur et la poésie à la fois…un savant mélange entre un dandy et un homme des bois. Un cross-over lumineux entre americana, gospel-blues, folk-rock et pop, subtilement carrossé de basses numérique.

https://www.youtube.com/watch?v=xyO7U8CWfvo

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

