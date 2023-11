EKLOZ + GUESTS Makeda Marseille, 22 novembre 2023, Marseille.

EKLOZ + GUESTS Mercredi 22 novembre, 20h00 Makeda 5€ en pré-vente / 10€ sur place

Découvrez le nouveau projet d’Ekloz le 22 novembre au Makeda !

Ekloz, artiste singulière par son énergie et sa couleur musicale, est une véritable bête de scène avec déjà une trentaine de dates dans toute la France en 2023, dont Marsatac avec La Frappe. Dernière signature au sein du label Marseillais Only Pro, Ekloz revient fin d’année 2023 avec un nouveau projet qui lui ressemble, mêlant le rap à la techno, et prônant toujours un message bienveillant à travers ses textes. Un projet de 10 titres dans lequel Ekloz aborde sa réalité entre force et vulnérabilité.

️ PREVENTE : 5€ · SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/oalvm-ekloz-guests-i-le-makeda-marseille-22nd-nov-le-makeda-marseille-tickets »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:30:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:30:00+01:00