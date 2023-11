DANCEHALL NATION Makeda Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

DANCEHALL NATION Vendredi 17 novembre, 22h00 Makeda 8,82€ en pré-vente / 10€ sur place

Le collectif DANCEHALL NATION sera au MAKEDA le samedi 11 novembre pour un show explosif aux couleurs et chaleurs des caraïbes !

Dancehall Nation, c’est un collectif qui existe depuis 2019 et est composé d’un DJ, d’un MC et de Danseuses.

Ils prônent la culture Caraïbéenne et Afro dont ils sont issues, mais peuvent aussi vous surprendre en mélangeant différents styles sonores.

Ça leur tient à coeur de partager avec le public cette culture mais pas que…

Font partie de leurs valeurs la découverte et la redécouverte d’artistes et de leurs univers. Donc ne manquent pas, dès qu’ils en ont l’occasion, de collaborer avec ces artistes et de les mettre en avant qu’ils soient émergeants ou déjà connus.

Pour conclure, ce que nous retenons de Dancehall Nation c’est : Leur Goût du Partage Artistique et Culturel.

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ · SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/8lmk2-dancehall-nation-i-le-makeda-marseille-17th-nov-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T22:00:00+01:00 – 2023-11-18T03:00:00+01:00

2023-11-17T22:00:00+01:00 – 2023-11-18T03:00:00+01:00