Skarra Mucci / Baltimores Jeudi 16 novembre, 20h00 Makeda Prévente : 12€ / Sur place: 15€

Skarra Mucci, figure jamaïcaine incontournable sera en concert au Makeda le jeudi 16 novembre 2023 !

Skarra Mucci

Devenu un des plus gros artistes des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow inépuisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les époques !

Pour cette nouvelle tournée 2023, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall européen : Dub Akom. Ensemble, ils font valoir toute leur expérience sur scène. Grosse voix, grosse énergie et partage avec le public, telle est la recette d’un show Skarra Mucci !

Pour ce concert, l’artiste sera accompagné de Baltimores qui assurera la première partie !

Ecouter : https://www.youtube.com/c/SkarraMucciOfficial

Baltimores

Baltimores est un chanteur, auteur, compositeur de musiques reggae/dub basé à Marseille. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle, chant et de rider tout type d’instrumentale, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque.

Baltimores s’est fait un nom dans le milieu reggae/dub grâce à des performances remarquées en session sound system avec de nombreux crews (Massilia Hi-Fi, After All Sound Sytem, Dub Foundry…) mais également sur scène, en accompagnant à plusieurs reprises des formations comme Ashkabad, Wicked Dub Division ou encore Knights of Mandala…

Ecouter : https://linktr.ee/baltimores

INFOS PRATIQUES

️ Prévente : 12€ · Sur place: 15€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

