APPLAUSE : Matteo (CMR) invite Artem, Erna & Rasa Makeda Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

‘Applause’ c’est une injonction à la fête, comme un vieux slogan des shows télévisés des années 60/70 qu’on dépoussière avec ironie, pour stimuler les imaginaires et décomplexer les dancefloors grâce à des invités de tout horizon, avec un seul et même objectif : faire de la fête le lieu de tous les possibles où chacun est respecté/valorisé pour ce qu’il est.

‘Applause’ c’est un concept de soirées qui vous propulse aux confins des genres musicaux, entre kuduro, shatta, baile funk, bass music, grime, breakbeat, 2-step garage ou hip-hop (et on en passe). Mais qui s’articule toujours autour d’une même idée : célébrer la diversité

dans la danse et la joie !

Pour ce troisième rendez-vous, retrouvez un line up bouillant pour accompagner Matteo :

✨ Artem

DJ et productrice, Artem a fait ses premiers pas au Portugal avant de se baser sur Paris. Son style éclectique s’inspire des différentes scènes de Lisbonne et de Paris, allant de l’afrobeats, RnB, baile funk, en passant par la musique afro électronique. En un an de scène, ses prestations l’ont amené à jouer à l’international comme aux Pays-Bas, au Maroc ou en Belgique.

✨Erna

Héritière d’une culture musicale diversifiée, Erna compose autour d’un groove hypnotique sublimé par un jeu de kicks entraînant, un retour à ses origines mauriciennes omniprésent dans sa musique.

Sa singularité ? Mêler avec brio les tonalités percutantes techno, guetto et breakée aux sonorités rythmées du shatta ou du bouyon.

✨Rasa

Véritable Bass Queen Indienne, RASA rejoint le roster Booking Chinese Man Records cette année. En live, elle propose une sélection à la fois audacieuse et éclectique. Originaire de Bangalore, elle est notamment inspirée par les producteurs de sa région tels que Yung Raj, Kaali Duniya ou Three Oscillators. Elle explore dans ses DJ set les sonorités les plus excentriques, allant de la Drum & Bass à la Dubstep, en passant par de la Jungle, du Footwork ou encore de la Grime, jusqu’à y incorporer des références Trap et Hip-Hop.

✨Sans oublier évidemment Matteo, DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man. Matteo est en quête constante de projets et de découvertes artistiques. Avec une signature à la fois Hip-Hop, Afro, Baile Funk, Shatta, Gqom et Bouyon, il propose des sets ultras dansants, n’hésitant jamais à fusionner avec des collectifs de DJ bouillonnants Vous l’aurez compris, cette soirée est incontournable !

TARIF : 12€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

