Plongez dans l’Atlantide le 10 novembre pour la Release Party de Dario Della Noce. L’artiste marseillais nous présentera son nouvel EP au Makeda, et nous dévoilera son nouveau show accompagné du Dj AP.

Les artistes Khara et Yeuze Low lanceront les festivités. Préparez les cardios.

« Dario Della Noce grandit dans le TGV Paris — Marseille. Troisième d’une fratrie de cinq, il est le majeur, le troisième doigt, celui qui lie la main autant que celui qui fait un fuck. Il découvre la musique en trainant dans les pattes de ses grands frères, avec les Red Hot Chili Peppers, The Doors ou encore IAM. Il monte son premier groupe de rock à treize ans, et se passionne par la suite pour le rap. Entré dans cet univers par amour de l’écriture, il écoute des groupes tel que La Rumeur ou Anfalsh, séduit par cette énergie brute et ces lyrics sans concession. Les projets de Dario sont encore emprunts de cet engagement, de ce phrasé acide, de ces sonorités grinçantes et minimalistes, qui peuvent d’ailleurs parfois lier rap et rock. Dario a le sentiment qu’il doit crever l’abcès, crier tout haut, exploser les barrages. Il est un volcan qui se contient et recrache sur la feuille, rugit sur la scène. Des textes introspectifs, des egotrips, des chansons d’amour et de haine, le jeune zinzin peut être un lover du RnB comme un punk de Manchester.

Initialement chanteuse, Khara s’intéresse au rap assez tardivement. Elle donne naissance à une expression personnelle et alternative entre chants envoûtants et textes engagés.L’artiste fait naviguer son public entre l’introspection et la rage

de vivre qu’elle tente d’exprimer au travers de son art. Désirant profondément incarner la nouvelle vague, Khara créée une vision esthétique singulière dans le monde du Rap Français.

Originaire et installé dans le centre de Marseille, Yeuze Low propose un rap nerveux mais aéré. Son écriture est frappante, parfois violente, mais toujours réfléchie.

Son compère de toujours LZA s’occupe de tout, depuis la production, en passant par l’enregistrement jusqu’au mix. Le binôme compose ainsi une musique aux basses imposantes et aux mélodies lancinantes.

Sur scène, le public se prend un déferlement d’énergie. DJ, MC, paroles distinctes, flow précis, c’est tout !

Des cris et des pas de danse, des regards effrayants et fascinants et surtout, beaucoup de sueur et d’amour.

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

