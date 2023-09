Comédie Noire / Brother Junior Makeda Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

Comédie Noire / Brother Junior Mercredi 8 novembre, 20h30 Makeda 8€

Comédie Noire est le nouveau projet musical de Jonathan Campredon, multi-instrumentiste marseillais.

Après avoir enchaîné les concerts ces dernières années au sein des formations marseillaises IGUANA VAN et TERMINUS COCKTAIL, notamment en première partie d’artistes de renom (MACEO PARKER, ROY AYERS, DAVID LEDEUNFF -HOCUS POCUS- LEJ, PARIS COMBO…), Jonathan Campredon revient en solo et s’apprête à publier ‘Cavales’, premier album de Comédie Noire.

Pour présenter ce nouvel univers au public, l’auteur-compositeur-interprète s’est entouré de certains des meilleurs musiciens et chanteuses de la région, pour l’enregistrement d’un album pop et poétique.

Dix titres chantés en français tournés vers l’horizon, les départs et la cavale sous toute ses formes, qui permettent de distiller les diverses influences du musicien (Michel Berger, Alain Bashung, Jean-Jacques Goldman, Queen, les Beatles ou encore Bon Iver).

L’aventure scénique de ce projet prendra naturellement naissance dans la mythique salle du Makeda.

En ouverture de la soirée, l’étoile montante de rock indie marseillais Brother Junior viendra faire résonner sa guitare et ses mélodies accrocheuses dès les premières notes.

INFOS PRATIQUES

PAF : 8 €

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

