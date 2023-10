La BOUM du Samedi Makeda Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

La BOUM du Samedi Samedi 4 novembre, 22h30 Makeda Prévente : 7,99€ / Sur place : 10€

La BOUM du Samedi revient au Makeda en novembre, et c’est un peu la récréation des adulescents…

C’est aussi LE rendez-vous incontournable des soirées marseillaises qui met de la Pop dans ton week-end.

Et pas n’importe lequel, celui des années 90, celui qui nous a fait vibrer et chanter dans nos chambres d’ados. Souviens toi face à ton miroir à refaire comme Mariah ou Kurt … On te propose de revivre ces moments taille XXL et sans appareil dentaire.

On à tous en nous quelque chose de Céline ou de Britney.

Alors viens nous le montrer un samedi par mois au Makeda. Promis on le dira pas.

Tous les mois, un karaoké spécial tubes des années 90 suivi d’un DJ set Pop, Hip-hop, rock, électro bref tous les tubes qui nous ont touchés quand on avait 15 ans !

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

️ Prévente : 8€ · Sur place : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T22:30:00+01:00 – 2023-11-05T03:00:00+01:00