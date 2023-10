MARILOU RELEASE PARTY Makeda Marseille, 26 octobre 2023, Marseille.

MARILOU RELEASE PARTY Jeudi 26 octobre, 20h30 Makeda 8€ en pré-vente / 10€ sur place

MARILOU

RELEASE PARTY de l’album « MAUVAISES FILLES »en exclusivité!

[Chanson/Pop/Rock/Folk]

Une soirée qui célèbre des femmes qui ont osé être différentes !

MARILOU c’est avant tout un projet féministe qui défend la place des femmes sur et à côté de la scène. C’est entourée de trois musiciennes et d’une technicienne que MARILOU chantera l’intégralité de son premier album « Mauvaises filles » le 26 octobre.

Qu’elles soient mère maquerelle (Chez Berthe), polyamoureuse (Seconde adresse), jouisseuse et sans enfant (Impasse paradis) révoltée (Petite fille) où résolument intrépide (Plonge), les mauvaises filles se répondent et parlent d’une seule voix : celle de la liberté d’être qui elles sont.

« Parie qu’on sera celles qu’on oubliera pas »

Chant : Marilou

Guitare : Émilie Marsh

Basse : Capucine Trotobas

Batterie : Flore Lapeyre

Son : Audrey Andreu

Prévente : 8€ – Sur Place 10€

« Marilou » c’est d’abord l’évidence créative de deux femmes libres et audacieuses (Émilie Marsh et Marilyne Maillot) désirant porter la parole d’autres femmes qui le sont tout autant.

Émilie Marsh (autrice, compositrice et réalisatrice) a 19 ans lorsqu’elle croise pour la première fois la route de Marilyne Maillot (interprète et autrice marseillaise) aka « Marilou » dans le sud de la France. Deux femmes, deux générations, qui partageront un bout de chemin musical ensemble avant qu’Émilie continue sa route vers Paris .C’est après 15 ans d’une amitié joyeuse qu’elles décident de se retrouver pour unir leurs talents et mettre à l’honneur des femmes qui ont osé être différentes dans l’album « Mauvaises filles »

Émilie Marsh, passionnée par les collaborations (Dani, Jil Caplan, BODIE…) et particulièrement investie dans la création féminine au travers de son label FRACA !!!, compose, écrit, réalise, taille sur mesure « Mauvaises Filles » pour la voix, le propos et le parcours de « Marilou». Cette dernière est engagée dans divers projets artistiques questionnant la place de la femme dans la société ; de la radio à la salle de concert, elle a toujours cherché la voie de la liberté.

Album « Mauvaises Filles » – Sortie le 27 octobre 2023

Coproduction Éclosion 13 et le Miroir de Vénus – Label Free Monkey Records

Réalisation et composition : Émilie Marsh

Paroles : Émilie Marsh et MARILOU

Mixage : Dominique Ledudal

Mastering : François Fanelli (Sonics Mastering)

Distribution : Kuroneko

Relation médias : Agence Stakkato

Photographie : Élisa Grosman

Artwork : M.T Image

Heureuse de vous annoncer que DJ WAKA va nous envelopper de ses bonnes vibrations avant et après le concert !

Une artiste, une personne dont j’admire le travail

Une mauvaise fille comme je les aime

Libre & Inspirée

DJ, Waka naît au Cameroun puis arrive en France en 2001.

Elle grandit entre Paris et l’Ile-de-France avant de s’installer à Marseille en 2016. Elle se tourne vers la musique à l’âge de 20 ans. Elle achète d’abord une guitare avec son premier salaire puis explore la musique électronique et le beatmaking. Soucieuse de fabriquer son propre récit de femme noire, et queer, WAKA met en lumière les musiques noires, afro sound, hip-hop et son amour pour les sonorités qui l’ont construite, bercé et continue de la porter.

LINE UP :

Ouverture des portes :

20h30 – 21h30 : DJ WAKA

21h30 : MARILOU & les mauvaises filles

23h00 – 01h00 : DJ WAKA

NOUVEAU CLIP : https://youtu.be/9E18EwhBhhI

_____________________________________________________________

