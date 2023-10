Mercé Club Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Mercé Club Makeda Marseille, 20 octobre 2023, Marseille. Mercé Club Vendredi 20 octobre, 23h00 Makeda 7,99€ Prépare ton déhanché, hydrate-toi bien, car ça va envoyer du lourd !

Cimer! est de retour au Makeda pour la 5e édition du Mercé Club, et nous t’avons concocté un line-up de folie !

Que tu sois fan de baile funk, de shatta, d’afro, de dancehall, d’uk funky ou d’afro house, tu es au bon endroit !

Êtes-vous prêts à suer comme il se doit ? Le Programme de la Nuit:

Lorkestra

Sweet Juju b2b Mila Necchella

Noo

2023-10-20T23:00:00+02:00 – 2023-10-21T02:30:00+02:00

