Soirée « PERREOLAND » Jeudi 19 octobre, 20h30 Makeda 8€ en pré-vente / 10€ sur place

LE MAKEDA invite DJ LINA pour la deuxième édition de son concept de soirée « PERREOLAND » !

Perreoland, c’est une soirée autour du Perreo et de la culture ubraine latino, tels que le reggaeton et ses derives (denbow, rkt etc…) le bailefunk, la guaracha, le trap latino.

Des styles festifs aux influences fusion hip-hop et rythmes caribeens pour le reggaeton par exemple !

Le perreo, issu de cette culture, est un style de danse très sensuel et provocant, son nom provient du mot « perro » (chien en espagnol) donc « danse du chien », liée aux mouvements lascifs du postérieur, avec le/la partenaire ou même sans ! Comme dirait Bad Bunny : » yo perreo sola ! »

Longtemps mal vu et même boycotté à cause des paroles crues et explicites, même machistes, il connait une évolution positive au fil des années grace aux nouveaux artistes du genre et notamment la présence plus forte des femmes.

En partant de l’underground à l’international, sacré progrès ! Le reggaeton par exemple est aujourd’hui le style de musique le plus streamé au monde.

Parmi les références artistiques : Tego Calderon, Don Omar, Ivy Queen, Tito El Bambino, Daddy Yankee, Wisin Y Yandel…

Le but de PERREOLAND est de transporter le public dans ces ambiances CALLE* qui sont nées dans les barrios, les favelas d’Amérique Latine, aisni que les ghettos de New York.

On a hate de vous retrouver !

Serons présents sur cette deuxième édition :

MC MRbenoîtD

JFloow (live, showcase)

ET enfin DJ Amaru & DJ Lina

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 8€ • SUR PLACE : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

