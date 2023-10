TechnoBrass / Tuspareik Makeda Marseille, 18 octobre 2023, Marseille.

TechnoBrass / Tuspareik Mercredi 18 octobre, 20h00 Makeda 11 / 13€

– Electro Brass Band (Rio Janeiro)

Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions originales, hypnotiques et enivrantes, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné.

– Fanfare (Marseille)

Tuspareik c’est le projet d’un groupe de copain.e.s marseillais.e.s, de fonder une fanfare itinérante et partir faire un tour en Europe. La tournée est terminée mais le projet musical perdure, pour notre plus grand plaisir. Fanfare éclectique, pêchue et dansante, Tuspareik nous électrise au cours d’un voyage festif et inattendu.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/technobrass-en-concert-au-makeda »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00