APPLAUSE : Matteo (Chinese Man) + guests Makeda Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

APPLAUSE : Matteo (Chinese Man) + guests Vendredi 13 octobre, 21h30 Makeda 12€

‘Applause’ c’est une injonction à la fête, comme un vieux slogan des shows télévisés des années 60/70 qu’on dépoussière avec ironie, pour stimuler les imaginaires et décomplexer les dancefloors grâce à des invités de tout horizon, avec un seul et même objectif : faire de la fête le lieu de tous les possibles où chacun est respecté/valorisé pour ce qu’il est.

‘Applause’ c’est le nouveau rendez-vous musical créatif et inclusif né dans l’esprit du prolifique Matteo (membre de Chinese Man) au gré de ses voyages et rencontres artistiques.

‘Applause’ c’est un concept de soirées qui vous propulse aux confins des genres musicaux, entre kuduro, shatta, baile funk, bass music, grime, breakbeat, 2-step garage ou hip-hop (et on en passe). Mais qui s’articule toujours autour d’une même idée : célébrer la diversité dans la danse et la joie !

Pour ce deuxième rendez-vous, retrouvez trois invités de taille :

✨Rebequita :

Elle façonne ses sets à l’image de sa personnalité, ultra créatifs et décomplexés.

Shatta, baile funk, reggaeton, dembow font partie de sa selecta qu’elle enrichit constamment de nouveaux genres sans jamais perdre son leitmotiv : faire danser le public et faire bouger les lignes de la nuit, vibrantes et chaleureuses.

✨Naomi:

DJ et journaliste musicale, elle collabore avec @rinsefrance, Vogue ou encore Nylon.

Avec la ferme volonté de toujours valoriser la place des femmes dans l’industrie musicale, elle est continuellement à la recherche de pépites et de nouveaux talents à mettre en lumière.

Ses vibes dancehall, afrobeats, hip-hop et R&B des années 2000, enflamment toujours les soirées.

✨Habba Babba :

Une des plus fines lames du collectif Twerkistan.

Habba Babba a sillonné l’Amérique du Sud pour en ramener les plus belles pépites.

Collectif Urbain à l’ADN pluriel, créatif et festif, Twerkistan secoue Marseille depuis 2017 avec de nombreux événements mémorables. Rafales de Baile Funk, Trap, Reggaeton, Afrobeats, Grime et Hip-Hop pour les aficionados, Twerkistan c’est un dancefloor du turfu et une ambiance unique.

✨ Sans oublier évidemment Matteo, DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man. Matteo est en quête constante de projets et de découvertes artistiques. Avec une signature à la fois Hip-Hop, Afro, Baile Funk, Shatta, Gqom et Bouyon, il propose des sets ultras dansants, n’hésitant jamais à fusionner avec des collectifs de DJ bouillonnants.

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/rql3r-applause-matteo-chinese-man-guests-13th-oct-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:30:00+02:00 – 2023-10-14T02:30:00+02:00

2023-10-13T21:30:00+02:00 – 2023-10-14T02:30:00+02:00