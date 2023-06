Pogo Car Crash Control Makeda Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Pogo Car Crash Control Jeudi 12 octobre, 20h00 Makeda A partir de 13€

Pogo Car Crash Control ou P3C, c’est quatre jeunes artistes dont une bassiste dans le TOP #10 Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l’énergie punk et deux frères à la guitare et batterie. Kérosène du metal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 3 albums ; 9 guitares, 2 clavicules et 45 cymbales cassées sur scène; 3 tournées à feu et à sang de 250 dates; 1 passage au Zénith de

Paris et bientôt leur 3ème participation au Hellfest…

Sur Fréquence Violence, le groupe ajoute une corde à sa gratte, avec des titres plus ouverts, aux couplets presque doux, (Cristaux liquides, Recommence à zéro), avant que la tension ne reprenne ses droits dans des refrains explosifs qui nous rappellent certains classiques du genre. Rassurez-vous les amplis restent bien allumés du premier au 12eme titre de ce nouvel opus, avec des textes directs, narrant une vie d’anticonformiste entre cynisme et autodérision.

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00

