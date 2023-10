Dragantuesque Makeda Marseille, 5 octobre 2023, Marseille.

Dragantuesque est de retour au Makeda. Au programme, un show de folie avec de la danse, de l’humour, du sexy, du glamour, du bizarre et du génial. En fait, tout ce que tu aimes dans le drag !!!

C’est la grande Cristale de Troie qui sera au micro. Elle sera accompagnée de la superbe Claudia la Poupée Barbue, du séduisant Gino Vagino et de l’incroyable Mimi PushUp.

Ils et elles mettront le feu à la scène jusqu’à minuit

Ensuite, un DJ set pour te faire danser toutes et tous ensemble …

Rendez-vous à partir de 21h, et rappelle toi, si tu viens en drag, tu fais pas la queue à l’entrée.

Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/ldoxp-dragantuesque-5th-oct-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

