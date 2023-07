FÜLÜ x Mamie Vortex Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille FÜLÜ x Mamie Vortex Makeda Marseille, 7 septembre 2023, Marseille. FÜLÜ x Mamie Vortex Jeudi 7 septembre, 20h30 Makeda 10€ Mamie Vortex & Revolu’Prod présentent La techno fanfare marseillaise Mamie Vortex invite le septet d’electrobrass toulousain FÜLÜ à partager la scène du Makeda jeudi 7 septembre pour un concert de rentrée indéniablement cuivré ! Le Makeda : 103, rue Ferrari – 13005 Marseille

⏰ Ouverture des portes : 20h30

Tarif unique : 10€ FÜLÜ

– electrobrass luxuriante –

Il arrive à FÜLÜ de prendre des apparences animales pour raconter, à travers la musique, la voix et les corps, les récits de l’esprit sauvage.

Mêlant une section cuivres étoffée à des sonorités électroniques, le groupe propose un univers sonore luxuriant en tissant un lien entre le jazz contemporain, la transe percussive des carnavals et les rythmiques envoûtantes des clubs de techno. Une voix, parfois italienne, parfois française, te chuchote à l’oreille tes rêves de la nuit passée, te crie tes luttes quotidiennes, t’invite à t’abandonner à la danse. MAMIE VORTEX

– fanfare technoteuf –

Mamie Vortex est à la croisée de 2 univers. En réarrangeant la techno et la trance mélodique, les 13 musicien.nes font vibrer des sons cuivrés posés sur sur une rythmique entraînante. En résulte une irrésistible envie de taper du pied. Fanfare d’oiseaux de nuit, elle saura combler les carences en boum boum acoustique. _____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

