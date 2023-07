Trópix présente : Felipe Cordeiro & Ferve + Soirée technobrega Makeda Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

Trópix présente : Felipe Cordeiro & Ferve + Soirée technobrega Samedi 22 juillet, 22h00 Makeda A partir de 10€

L’été marseillais en feu avec la deuxième édition de la soirée Technobrega!

❥ Trópix est fier de vous présenter Felipe Cordeiro, le maestro de la « Pop Tropical ». Avec sa musique audacieuse, mélange de guitarrada, tecnobrega, carimbó et influences électroniques, Felipe a révolutionné la scène musicale brésilienne en fusionnant les styles populaires du Pará et la pop d’avant-garde.

En 2013, la chanson « Problema Seu » a reçu le prix de Meilleur Chanson du Prêmio de Música Brasileira. Cette année, il concourt pour le prix du meilleur album avec la chanson « De Amor, Amor » en partenariat avec Chico César.

Felipe Cordeiro sera accompagné du groupe FERVE, qui propose un mélange audacieux de musique du Nordeste brésilien et d’éléments de la culture latino-américaine. FERVE explore les sonorités périphériques, la cumbia, le merengue, l’arrocha et le forró, en les fusionnant avec des instruments électroniques tels que des machines, des samplers et des ordinateurs.

Mais les festivités ne s’arrêtent pas là !

Pour notre deuxième édition de la soirée Technobrega, DJ Yará revient sur scène pour mettre en valeur la culture du nord du Brésil. Originaire de l’État du Pará, Yará va chauffer la piste mettant en valeur tous les rythmes dansants de la région qui lui tient à cœur. Les mélanges du swing du Carimbó et Technobrega, avec ses beats électroniques poussés nous feront danser jusqu’à la fermeture du lieu!

Rendez-vous au Makeda à Marseille le 22 juillet pour une soirée mémorable où la fusion des genres et des cultures sera à l’honneur.

Une soirée explosive sous les beats enivrants de la Technobrega !

22h00 – 3h30

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

️ PREVENTE : 10€

️SUR PLACE : 10€ UNIQUEMENT AVANT MINUIT

️SUR PLACE : 12€ APRES MINUIT

Metro Notre Dame du Mont / Noailles

Tram Le Camas / Eugène Pierre

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

