BASS TEMPERATURE Makeda Marseille, 21 juillet 2023, Marseille.

On se retrouve au MAKEDA le VENDREDI 21 JUILLET

Soyez prêts à transpirer, l’ambiance sera brûlante

Les basses résonnent et les mélodies enivrantes se font sentir dès le soleil couché, Marseille se réveille

Plongez dans une atmosphère envoûtante qui vous fera perdre la notion du temps

Pas de danse les plus audacieux seront vivement recommandés.

Embarquez vous dans une expérience de vibrations palpitantes des sonorités shatta, baile funk, dembow, perreo, trap.

LINE UP

: Un DJ Set B2B2B des 3 attaquants de pointe de Pata Negra : NOGE, Pol Baadass, Sergent Nem

BILLETS https://link.dice.fm/L5a554c12317

️ PREVENTE : 7€

️SUR PLACE : 7€ UNIQUEMENT AVANT MINUIT

️SUR PLACE : 10€ APRES MINUIT

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T22:30:00+02:00 – 2023-07-22T03:30:00+02:00

