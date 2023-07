Afrodrop MARSEILLE Makeda Marseille, 15 juillet 2023, Marseille.

AFRODROP Marseille décolle du MAKEDA !

La capsule AFROBEATS pour voyager et expérimenter

revient le samedi 15 juillet pour son 4ème vol :

> Ouverture des portes x 22h30

> Dress code x SUMMER VICE

> Fin du voyage x 03h30

Comme toujours >> des DJs solaires adeptes des hautes températures : MORIS BEAT, MAPOUIA et MOMO, aux manettes pour vous guider parmi les turbulences

À tous les danseursxses de Marseille : sortez vos lunettes de soleil ça va piquer

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : 7€

️SUR PLACE : 7€ UNIQUEMENT AVANT MINUIT

️SUR PLACE : 10€ APRES MINUIT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

