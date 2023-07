Brasilidades Makeda Marseille, 14 juillet 2023, Marseille.

Brasilidades Vendredi 14 juillet, 20h00 Makeda 10€

Bloc du Caos

Style : Brasilidades (Reggae/Rock/Rap/Samba/Maracatu/Forró/Ijexá/Afrobeat/Cumbia)

Né à São Paulo, le groupe est reconnu pour son show original, explosif, dansant et avec un son très différent. Bloco do Caos propose une grande expérimentation musicale basée sur le rock, le reggae et le rap mélangés à différents éléments de la musique brésilienne tels que la samba, le forró, l’ijexá et le maracatu, en plus d’autres rythmes de danse tels que l’afrobeat, la cumbia et la musique électronique. Lauréat de plusieurs prix et mis en lumière dans les médias brésiliens, le groupe a déjà participé à de grands festivals au Brésil mais aussi au Portugal, jouant aux côtés de grands noms de la musique du monde. Il s’est déjà associé à de grands artistes du Brésil, d’Argentine et des États-Unis, et a récemment entamé la tournée de 10 ans d’histoire en se concentrant sur le dernier album sorti, qui en peu de temps compte déjà plus de 2 millions d’écoutes sur Spotify. Actuellement, le groupe compte plus de 100 000 auditeurs mensuels sur la plateforme et compte des millions de pièces et de vues sur Internet.

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T20:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

