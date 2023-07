Mercé Club 01: Cimer! invite Vibz Makeda Marseille, 8 juillet 2023, Marseille.

MERCÉ CLUB 01 : Cimer! invite Vibz

Cimer! et le Makeda s’associent pour L’OPENING du MERCÉ CLUB !

Pour cette première dans la plus belle ville de France, Cimer! invite Vibz et ça va être chaud !

Côté programmation, on vous a concocté un plateau de feu : Slo, Tonton Plantain b2b Lorkestra, Wino? et Tshiala, qui nous fera un live drums, de quoi vous faire transpirer comme il faut de 22h30 à 3h30 le samedi 8 juillet 2023

Ça va être caniculaire !

Soyez au rendez-vous !

LINE-UP : SLO – WINO? – LORKESTRA b2b Tonton Plantain – TSHIALA (Live drums)

CIMER!

Depuis 2015, Cimer! est un média urbain visant à mettre en avant la culture de façon positive. Ici, on partage ce qu’on aime et donne de la visibilité aux artistes émergents.

Vibz :

Dive into Vybz, le nouveau souffle Afro Dancehall à Marseille. Des events rythmés, full of danse and good vibes. Du lourd arrive… Stay tuned! #FeelTheVybz

Tonton plantain :

Co-fondateur et chef digger du média Cimer!. Pour Tonton mixer c’est un peu comme cuisiner, sa deuxième passion. La bonne recette pour lui : un bon mélange de styles tropicaux, une touche d’épices et hop on envoie tout ça ! Son objectif : vous régalez !

Lorkestra :

On ne vous présente plus Lorkestra, résident des soirées Cimer! depuis le début. Toujours à l’affût de nouvelles tracks pour faire bouger vos hanches, il propose des sets aux sonorités issues de la diaspora africaine rythmés à coups de drums percussives.

Wino? :

Pourquoi choisir qu’un seul art pour exprimer ce que l’on ressent Artiste, Rappeuse, Dj, danseuse, Wino? est une artiste à plusieurs casquettes (littéralement).

Elle aime vibrer grâce à la musique et faire vibrer les autres #criedegoeland

Slo :

Slo, le messager du Dancehall à Marseille. Ce Guadeloupéen partage sa vision authentique et moderne des rythmes des Antilles. Ne rates pas son set très hot, très Shatta, une expérience immersive à ne pas manquer!

Tshiala : Musicien, batteur et percussionniste. Né et grandi dans un environnement où la musique est reine, Tshiala est devenu batteur et percussionniste en divers style allant du Gospel à la Salsa, du Rock à la Rumba congolaise.

