Paradigm invite la Karma Makeda Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

Paradigm invite la Karma Vendredi 7 juillet, 22h30 Makeda A partir de 7€

Le collectif marseillais amoureux de fêtes et de musiques en tous genres est de retour au Makeda !

Après une première soirée italo-disco-tech avec notre cher invité Baume, nous avons décidé de mettre à l’honneur nos amis marseillais de La Karma ! Nous avons à cœur d’unir nos forces avec ces organisateurs de soirées de haute voltige, et diggeurs insatiables. Pourquoi ? Simplement pour danser avec vous toute la nuit, sur des rythmes solaires et groovy, entre disco et house ! On vous attend derrière les platines avec nos plus beaux sourires, jusqu’à 3h30 !

INFOS ARTISTES

DJ set Disco-House de 22h30 à 03h30

Paradigm invite les résidents de La Karma

& [ ]

Tout juste sortis du four à bois, Ashley Nield et Shani du collectif Paradigm présentent leur nouveau projet Gino & Gianni.

Après avoir passé 2 ans à pétrir, rouler et faire tourner leurs meilleurs disques ensemble, ils ont réussi à trouver leur pâte commune.

Un mélange de grooves trancy, d’EBM fougueux et percutant avec une pointe d’origan. Évidemment, les olives sont dénoyautées.

Gli artigiani della qualità.

IG: https://www.instagram.com/_paradigm.m/

FB: https://www.facebook.com/paradigm.marseille/

[ ]

Des squats parisiens aux calanques marseillaises, Grandioso a toujours gardé une constante, faire la fête avec une exigence : une musique de qualité sans fioritures.

Depuis toujours Phocéen dans le cœur, il a commencé son voyage musical comme batteur dans ses jeunes années à Paris. Puis, vient l’organisation de soirées avec le collectif Nepap dans les squats de la capitale. Ensuite il crée l’Urban Family et se détermine à lui-même prendre les platines avec son crew. En parallèle, il initie Solstices, son duo de producteur avec lequel il compose son propre genre : la Stellar House.

Débarqué à Marseille depuis plus de 3 ans, il y crée la Karma, un collectif solaire mêlant Disco, Jazz, Funk, Hip-Hop, House, Acid, Minimal… avec la fervente conviction de faire rayonner la scène marseillaise et la musique qui le fait frissonner. Le Chapiteau, le Baby Club, le Talus, le Coco Velten, la Place des Canailles, l’Estaminet, le Grisbi entre autres ont déjà pu apprécier sa patte qui apporte un autre vent musical dans la cité phocéenne. Découvrez dès que possible son univers musical, un voyage entre Mercure et Saturne, et quelques magnifiques recoins terrestres.

IG: https://www.instagram.com/grandiosoooooooooo/

SC: https://soundcloud.com/grandiosoooooooooo

[ ]

Polip est DJ et compositeur, et membre du collectif la Karma à Marseille.

Son parcours musical s’est progressivement tourné vers des expériences électroniques influencées par la culture psychédélique. Ses albums, dont le dernier est en cours de production, s’appuient sur du field recording pour rapporter des aventures imaginaires dont il a le secret.

Son désir de rassembler les énergies partagées avec beaucoup d’amis, l’a mené vers différentes initiatives, notamment Bois Dormant Records, label indépendant devenu asso pour la création du Perception Festival en 2022.. et enfin la Karma qui construit a présent des projets aux émotions musicales variées.

Son objectif sur scène : vous inviter dans un imaginaire plein de nuances qui fait du bien !

IG: https://www.instagram.com/feedthepolip/…

SC: https://soundcloud.com/feed-the-polip

‘ [ ]

Fraîchement arrivé sur la scène marseillaise depuis moins de deux ans, l’Equilibriste a su créer son univers à travers sa musique éclectique. Néanmoins, il demeure depuis très jeune un grand fan de musique du monde où résonne les darboukas ou encore les congas. Ses influences viennent principalement de sa mère qui lui a transmis les sonorités de son pays d’origine, l’Algérie.

Tromboniste, percussionniste et maintenant DJ résident de l’association de La Karma, sa musique est plurielle : house 90’s, EBM, progressive house, ambient. James Holden, le duo de Détroit, Drexciya, ou écossais de Boards of Canada sont ses premières influences dans la musique électronique. Son prochain projet musical tourné autour des Racines sera néanmoins plus tourné vers une techno mentale, percussive.

L’Estaminet, le Cabaret étoilé, Le Chapiteau, La Dame du Mont, le Grisbi sont autant d’endroits où vous avez peut-être pu découvrir l’univers de l’Equilibriste.

Le temps d’un soir, vous aurez le droit à ses dernières galettes fraîchement sorties au Makeda pour vous faire voyager dans le temps où la House résonnait encore dans les anciennes warehouse de Chicago.

IG: https://www.instagram.com/l.equilibriste_/

SC: https://soundcloud.com/achour-yannis

Tarif : 7€ avant minuit / 10€ après minuit – Pour adhérer, il suffit de remplir le formulaire suivant en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Lien billetterie : https://link.dice.fm/T3a3198de663

Billets en vente en ligne et directement sur place. No CB.

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/k9n78-paradigm-invite-la-karma-dj-set-disco-house-7th-jul-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@_paradigm.m) », « thumbnail_url »: « https://scontent-ord5-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/311469497_418124787066782_8870642902625837715_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=YhuxzxwCrsoAX8xkdgd&_nc_ht=scontent-ord5-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDDXzr5VP0vYMld4AHn6CirFep_uQPrZ-FFkJ96yupe7A&oe=64C9ED1A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/_paradigm.m/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/_paradigm.m/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/paradigm.marseille/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@grandiosoooooooooo) », « thumbnail_url »: « https://scontent-ord5-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/318087015_676439927434811_5981531992759013241_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=XnbqtpaZ8E0AX87lMwv&_nc_ht=scontent-ord5-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDlHnKc7qSjkGVujvnDynex53W9h5g3yxeHwxp3-BnTWA&oe=64C9EEEC », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/grandiosoooooooooo/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/grandiosoooooooooo/ »}, {« data »: {« author »: « Grandioso », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudcc0 Free the Music ud83dudcbf », « type »: « rich », « title »: « Grandioso », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-A8xfWPBn3LlxK917-4zDOxQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/grandiosoooooooooo », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/grandiosoooooooooo », « thumbnail_width »: 500, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud »}, « link »: « https://soundcloud.com/grandiosoooooooooo »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@feedthepolip) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/94692018_837369736784358_5162381966296743936_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=e5fGsnYIfHkAX-grGIu&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCiXaRFMVQ_kkJfEX51mwEgNTuhTez3scROGtqFehsNuA&oe=64C9D68C », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/feedthepolip/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/feedthepolip/ »}, {« data »: {« author »: « POLIP », « cache_age »: 86400, « description »: « DJ and Producer from Marseille… <> DEEP HOUSE <> ELECTRONIC <> MINIMAL <>« , « type »: « rich », « title »: « POLIP », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000607399623-yzyo55-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/feed-the-polip », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/feed-the-polip », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/feed-the-polip »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@l.equilibriste_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-ord5-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/357316724_1471441480338415_7104502803618592554_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=YNjDFjDzteYAX_Ec08B&_nc_ht=scontent-ord5-1.cdninstagram.com&oh=00_AfB1vwc-F9A19t4qa-_cbqzzSbMymyn35tVTjiy1945aGg&oe=64C9D36C », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/l.equilibriste_/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/l.equilibriste_/ »}, {« data »: {« author »: « Iu1e93uu1e5ban // u2d49u2d65u2d53u2d55u2d30u2d4f », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Iu1e93uu1e5ban // u2d49u2d65u2d53u2d55u2d30u2d4f | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Iu1e93uu1e5ban // u2d49u2d65u2d53u2d55u2d30u2d4f », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-0qvLrL20yhq9R6s5-zdRy9w-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/achour-yannis », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/achour-yannis », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/achour-yannis »}, {« link »: « https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud »}, {« link »: « https://link.dice.fm/T3a3198de663 »}, {« link »: « https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:30:00+02:00 – 2023-07-08T02:30:00+02:00

2023-07-07T22:30:00+02:00 – 2023-07-08T02:30:00+02:00