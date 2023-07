DANCEHALL NATION Makeda Marseille, 1 juillet 2023, Marseille.

DANCEHALL NATION sera au MAKEDA le Samedi 1 Juillet pour Fêter son Premier anniversaire de résidence au Makeda ! Il y aura un show explosif aux couleurs et chaleurs des caraïbes avec notre invité DJ ASLI qui sera là pour le WARMUP

Venez vous libérer, danser, sauter et crier au son de Dancehall Nation et de ses danseuses d’exception qui enflammeront la piste en votre compagnie

Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs doivent être accompagné d’un adulte.

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T22:30:00+02:00 – 2023-07-02T03:30:00+02:00

