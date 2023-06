Kayawoto | Dicko Fils | Queris B en concert Makeda Marseille, 24 juin 2023, Marseille.

Kayawoto | Dicko Fils | Queris B en concert Samedi 24 juin, 21h00 Makeda A partir de 16€

Chers marseillais, amis du Burkina Faso, d’Afrique et de sa diaspora, le Makeda vous invite à un évènement qui promet de faire vibrer les cœurs et d’enflammer la scène !

Trois artistes venus directement du Burkina Faso pour un concert inédit : Kayawoto, Dicko Fils et Queris B

Kayawoto

De son vrai nom Abdoul Kaboré, est un artiste musicien burkinabè. Avec son premier album intitulé Maouland et un clip tourné à Dubaï, Kayawoto a fait une entrée très remarquée dans le rap burkinabè. En deux ans il a connu un succès discographique. À 26 ans, le jeune rappeur compte bien donner un second souffle à ce genre musical noyé par le coupé décalé ivoirien et l’afrobeat nigérian.

Avec son seul Album « Maouland », il est nominé dans cinq catégories au Kundé 2021. Pour marquer son identité, l’artiste Kayawoto a inventé la Maouland qui est un pays imaginaire et les habitants sont appelés Maoulandais. Pour lui, « Maou veut dire un homme qui se bat pour réussir dans la vie ».

Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=-P_e5wiBkK0…

Dicko Fils est un chanteur phare du Burkina Faso. Sa voix unique nous emporte dans les plaines du sahel.

À 11 ans, Dicko est envoyé au Mali pour suivre des études coraniques. C’est là qu’il découvre et se passionne pour les voix de Salif Kéita, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré…

De retour à Abidjan à 16 ans, il s’intéresse à la musique reggae, ce qui, selon lui, lui donne à cœur de s’exprimer et de partager ce qu’il a acquis au cours de ses années passées.

Plus tard, Il se fait remarquer par sa voix mélodique, passant du grave à l’aigu de façon surprenante, et s’appropriant les rythmes particuliers de son terroir, jouant autant sur la tradition Dioula que sur la tradition Fula dont il est originaire. Dicko Fils est rapidement devenu un artiste reconnu dans toute l’Afrique de l’Ouest, enchaînant les sorties d’albums en 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 et 2016. Les médias nationaux se sont emparés en 2014 de son album « Fina Tawa » composé entièrement en fulfulde, la langue peule. Le succès est tel que sa pièce phare « Denke Denke » est jouée dans de nombreuses salles de danse.

Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=HiZibK39uAQ…

Queris B est un jeune artiste burkinabè qui côtoie la scène musicale depuis 2015.

En aout 2021 il sort son premier projet « IROU » composé de 4 titres. Cet EP est un condensé de sonorités dansantes chantées en français et en langue locale Dagara, dans lesquelles l’artiste évoque des sujets qui minent la société. À travers son titre comme « vis à l’aise », Queris B dit vouloir inciter la jeunesse à travailler et vivre selon ses moyens sans aucun complexe.

Queris B, compte forger sa marque et sa signature, sortir du lot afin de réussir la mission qu’il s’est assigné : participer à l’éveil des consciences en meublant agréablement les moments des mélomanes tout en apportant sa force à l’évolution de la musique burkinabè.

Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=uyyKounMjt8…

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : 16€ · SUR PLACE : 18€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

