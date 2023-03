Rowjay Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rowjay Makeda, 26 avril 2023, Marseille. Rowjay Mercredi 26 avril, 20h00 Makeda 21,95€ Rowjay en concert au Makeda le 26 avril à partir de 20h !

Faisant le pont entre Montreal et Paris depuis 2015, Rowjay ramène une nouvelle saveur au rap francophone. Tout frais de la sortie de son dernier projet; « Carnaval de Finesse 2 : Les Chroniques d’un Jeune Entrepreneur » celui que l’on surnomme le Jeune finesseur rappe avec un flow tranchant en utilisant des références variées sur le rap, les jeux videos, la mode et la culture populaire.

Pour écouter Rowjay :

youtube : https://www.youtube.com/@rowjaycob

spotify : https://open.spotify.com/artist/5qMf7CFNNQi7gb1WQb74Pc…

Pour le suivre :

https://www.instagram.com/rowjay/

https://www.instagram.com/clearwatersproductions/

INFOS PRATIQUES Tarif : 22€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

2023-04-26T20:00:00+02:00 – 2023-04-26T23:00:00+02:00

