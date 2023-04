KARAOKE LIVE ORCHESTAR Makeda, 20 avril 2023, Marseille.

Le 20 avril au Makeda, c’est l’occasion unique de passer une soirée inoubliable en compagnie de la talentueuse Miss Carette (accordéon, chœur), Guillaume Hogan (guitare basse et choeur) et Sven Clerx (batterie).

Vous cherchez un événement qui vous fera vibrer et vous faire rire aux éclats ? Ne cherchez plus ! La Carette est là pour vous ! Avec ses doigts qui accordéonisent, vous ne pourrez pas résister à l’envie de chanter et bouger votre corps sur sa musique entraînante et rythmée. Elle tape, tape, tape, c’est sa façon d’aimer et elle vous emmène dans son univers musical en un rien de temps.

Et qui dit événement réussi, dit également Guillaume Hogan à la guitare basse ! Avec ses multiples pédales d’effet, il vous transportera dans un monde de blues et d’électrique jazz, où il est le roi de la blues note et le dandy de l’électrique jazz. Son joujou extra qui fait « crac boum hu » fera tomber le public à genoux, croyez-moi ! Et pour couronner le tout, Sven Clerx à la batterie complète cette équipe musicale de choc.

Avec eux, la musique prendra tout son sens et vous ne pourrez que danser, chanter et rire aux éclats. Alors, ne manquez pas cet événement unique où l’ambiance est là pour passer une soirée inoubliable !

Le prix de l’entrée est libre, avec tarif conseillé à 5€, pour soutenir les artistes et permettre à ce genre d’événement de se faire le plus souvent possible. Alors, n’hésitez plus, venez danser, chanter et rire avec nous !

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T23:30:00+02:00

