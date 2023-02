Myra + Achim + Khara + 97Alphon$o Makeda, 31 mars 2023, Marseille.

12€ en pré-vente / 15€ sur place

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://bit.ly/3lydTc1”}]

CMR & le MCM présentent SCORE, la bande originale du Festival Music & Cinema Marseille, et vous proposent une programmation musicale inédite du Mercredi 29 Mars au Samedi 1er Avril 2023.

Partenaire de la programmation musicale du Festival depuis plus de 15 ans, le label indépendant Chinese Man Records proposera des rendez-vous musicaux tout au long de la semaine dans plusieurs salles et lieux de vie nocturne emblématiques de Marseille : Le Makeda, les Docks des Suds, Le Couz’in, Le Verre à Cruise, Brasserie Blum.

Programmation complète à retrouver sur chinesemanrecords.com/ScoreFestival

Actrice, chanteuse et compositrice, artiste complète et plurielle, elle incarne parfaitement cette nouvelle génération de touche-à -tout qui ne s’interdisent rien. Passionnée de musique depuis toujours, c’est en 2020 qu’elle ouvre les portes de son univers musical d’abord en anglais : véritable saudade d’aujourd’hui, entre délicatesse et incandescence. Inspirée des rapports humains, ceux instinctifs, sensibles, animaux, elle révèle 37 degrés, son premier EP en français, et prépare déjà la suite avec un second projet prévu pour le mois de novembre.

La Vague, c’est le surnom donné au public de Achim, rappeur originaire de la Castellane à Marseille qui propose un rap à la fois profond et fédérateur. A travers des mélodies et des compositions accrocheuses, ce minot des quartiers Nord ne rate jamais sa cible, porté par la justesse et l’authenticité de son vécu qu’il transmet dans ses paroles. Au-delà d’un travail d’écriture profond et incarné, le projet d’Achim prend tout son sens sur scène, entre fracas et phases mélancoliques qui font grossir la Vague scène après scène.

Alphonso est un jeune artiste Marseillais évoluant dans un univers Rap/Musiques Électroniques & Pop Urbaine. Avec une écriture aussi corrosive que romanesque et un flow étonnant qui navigue entre Rap & Chant au gré des codes, Alphonso illustre la seconde vague de cette nouvelle génération Rap Marseillaise surdouée qui puise sans limite dans des influences riches et diamétralement opposées !

Artiste à la musicalité hors normes : initialement chanteuse, lorsqu’elle rencontre le rap, elle donne naissance à une expression personnelle alternative et hybride entre chants envoûtants et textes engagés. Khara fait naviguer son public entre le spleen, l’introspection et la rage de vivre qu’elle tente d’exprimer à travers son art.

