YOUTHSTAR X MISCELLANEOUS RELEASE PARTY + GUESTS Jeudi 30 mars, 22h00 Makeda

12 / 15€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

RELEASE PARTY SALVATION

En suivant la logique de mini-série imaginée par les MC’s Youthstar & Miscellaneous, le troisième épisode, l’album « Salvation », arrive en apothéose. Et pour ce faire, quoi de mieux que la fête ?

Après le “couvre-feu” (cf. album Out Past Curfew) et “l’étrange période” d’adaptation qui a suivi (cf. EP Stranger Times), place à la liberté et l’ouverture sur le monde jusqu’ici mis en pause : SALVATION.

Tout comme les tracks qui composent cet album, les Releases Party Salvation ont pour ambition de célébrer et de partager cette effervescence ensemble où la fête est à son apogée ! On vous l’annonce d’avance, ça va être du louuurd ! Pour vous plonger directement dans l’ambiance, Salvation c’est un voyage de 13 titres avec des sujets forts et optimistes comme la motivation, la quête du bonheur, mixés avec des thèmes plus mélancoliques à l’image des addictions ou de la dépendance mais toujours à travers d’incroyables flows percutants et refrains aux gimmicks entêtants qui vous donnent envie de headbanguer, et pour les plus motivés, let’s go to in the moshpits !

Si la ligne directrice de cet album est axée sur leur genre de prédilection, le rap/hip-hop, il emprunte aussi les codes de l’électro, de la trap, de la bass music ou encore du reggae. Vous l’aurez compris, en Live ce sera une belle soirée en perspective où les seuls mots d’ordre seront : euphorie et délectation ! Et comme à plusieurs la fête est plus folle, on retrouve également sur le projet tout un crew de beatmakers de pointe tels que Tha Trickaz, La Fine Equipe, Rhum One, Ennemi, Senbeï ou encore de grands artistes & m.c’s comme Biga*Ranx, Dope D.O.D, F.P de ASM…

Petite surprise, telle une cerise sur le gâteau, nos deux MC’s artificiers ont invité quelques potes artistes pour ces premières dates qui s’annoncent mémorables ! On a déjà hâââte de vous retrouver et d’ouvrir les festivités ! Let’s play, on vous attend pour allumer la mèche !

Première partie : Dekay & Mister Frenchwax

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Métro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Prévente : 12€

️ Sur place : 15€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T22:00:00+02:00

2023-03-31T03:00:00+02:00