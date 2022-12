Festival Avec Le Temps: Makeda, 17 mars 2023, Marseille.

Festival Avec Le Temps: Vendredi 17 mars 2023, 18h30 Makeda

12 / 15€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « LE NOISEUR », « cache_age »: 86400, « description »: « LE NOISEUR – Je Reste Cool (Clip officiel)nnNouveau single disponible : https://lnk.to/JerestecoolnSortie de la ru00e9u00e9dition de l’album le 16 Novembre.nnEn concert u00e0 LA CIGALE, Paris le 28 Novembre 2022 : https://bit.ly/3ebcSDznnRetrouvez LE NOISEUR sur :nFacebook : https://www.facebook.com/lenoiseurnInstagram : https://www.instagram.com/lenoiseurnTwitter : https://twitter.com/lenoiseurnTik Tok : https://www.tiktok.com/@lenoiseurnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene YouTube de LE NOISEUR : https://shorturl.at/luEY5nn—nnRu00e9alisation/Image/montage : Auru00e9lien Ferru00e9nu00c9talonneur : Alexis MullernnUn grand merci u00e0 tous les figurants, au Fly Away Festival, u00e0 Christophe Waeytens et u00e0 tout le personnel du club Kamarina (Sicile).nMerci u00e0 Agnu00e8s B pour le stylisme.nnu2117 & u00a9 2022 Diu00e8se Productions / Un Plan Simple distributed by Sony Music Entertainment Francenn#LENOISEUR #JeResteCool #Relax », « type »: « video », « title »: « LE NOISEUR – Je reste cool (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1zVakDL1Q1w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1zVakDL1Q1w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFeGeZUD0NjPtgN5TiFuezw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=1zVakDL1Q1w C’est à Vincent Roberge qu’on doit

Les Louanges. Auteur-compositeurinterprète, s’il s’inscrit dans la nouvelle génération d’artistes qui déconstruit les genres, il a surtout réussi à créer le sien. Cette pop jazzé-groovy brille sur son premier album La nuit est une panthère, paru en septembre 2018 et récompensé de toutes parts, récoltant au passage une nomination sur la courte liste du Prix de musique Polaris.

https://www.youtube.com/watch?v=McdtpmzuBi4 N’oubliez pas de participer au jeu concours sur les réseaux du festival (Instagram et Facebook).

_______________________

️ Vendredi 17 mars 2023

⏱️ 18h30 : ouverture des portes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:30:00+01:00

2023-03-17T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Festival Avec Le Temps: Makeda 2023-03-17 was last modified: by Festival Avec Le Temps: Makeda Makeda 17 mars 2023 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône