Il y a eu ce passage très remarqué lors des Francofolies de La Rochelle 2021. Et MONSTRE, comme un accès à une authenticité personnelle autant qu’à la beauté. Un premier EP qui en cinq titres, définissait une humeur à la fois batailleuse et fervente, honnête et inquiète. Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin Luminet fait planer la lucidité couperet de son spoken word impavide et mélodique : une électro cinématographique et cinglante, un télescopage entre le Biolay de « À l’origine » et la noirceur viciée d’Odezenne. L’auteur-compositeur-interprète (et réalisateur de ses clips, eux aussi baignés d’un esthétisme incisif) a une conscience particulièrement aiguë de l’autre. Il embrasse ainsi un « nous » générationnel pour transfuser la lente agonie d’un Monde responsable de son propre infarctus. C’est un appel au sursaut et à ne pas courber l’échine. C’est l’uppercut salvateur d’un garçon à la sensibilité exacerbée qui a l’élégance de vibrer par le collectif.

Premier album à paraître en février 2023

Ecouter :

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 19€ · Tarif Plein : 22€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

