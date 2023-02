Dancehall Nation Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dancehall Nation Makeda, 10 mars 2023, Marseille. Dancehall Nation Vendredi 10 mars, 22h30 Makeda

A partir de 7€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp”}, {“link”: “https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud”}] DANCEHALL NATION revient au MAKEDA le Vendredi 10 Mars pour un show explosif aux couleurs et chaleurs des caraïbes

Venez vous libérer, danser, sauter et crier au son de Deejay Ap et Fkeezy sans oublier nos danseurs d’exception qui enflammera la piste en votre compagnie

ℹ PROGRAMME

23h00-00h00 : Ouverture de la soirée en Afro beat/dancehall chill

00h00 : Entrée des danseurs sur de la dancehall

00h30 : Session dancehall / shatta

01h30 show des danseurs

02h00 : Session Amapiano/afro danse

02h30 – jusqu’à fermeture : Session Socca/ kompa

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Avant minuit : 7€ · Tarif Classique : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T22:30:00+01:00

2023-03-11T03:30:00+01:00

