Madam + Technopolice Makeda, 2 mars 2023, Marseille.

Madam + Technopolice Jeudi 2 mars, 20h30 Makeda

8,01€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Suivre : https://youtu.be/4itYtpoKRHUSuivre : https://www.instagram.com/madamofficiel/ ⚡️ TECHNOPOLICE

Originaire de Marseille, TECHNOPOLICE nous impose un garage groovy aux accents surf.

Echauffement du bassin conseillé avant consommation. Le groupe défend une esthétique colorée à travers

son premier EP éponyme sortie en Janvier 2022.

Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=h5NmzJw7jrk

Suivre : https://www.instagram.com/technopolice_band/

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:30:00+01:00

2023-03-02T23:30:00+01:00

