Treize Carats by Goldie B – w/ Qant (live) – Judaah Makeda, 24 février 2023, Marseille.

Treize Carats by Goldie B – w/ Qant (live) – Judaah Vendredi 24 février, 22h30 Makeda

A partir de 7€

♫♫♫

https://soundcloud.com/qqantt ___________ – ( ) Expatrié.e sur Paris après avoir goûté à la bass music durant ses études à Toulouse, notamment lors des soirées Folklore, Qant navigue entre les différents styles de la culture soundsystem, de la techno UK à la drum’n’bass, en passant par la dubstep, avec un penchant tout particulier pour la jungle.

Auteurice de sorties sur Repertoire, Subtle Audio ou encore Vibez’93, iel est également ingénieur.e de mixage et mastering, et s’occupe de la curation et gestion du label au sein d’Egregore Collective… Soundcloud : https://soundcloud.com/bfdmrec ————— ( ) Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, Goldie B est de ce genre d’artistes pluridisciplinaires dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz, soul et électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017, y lancera son projet solo Nu-Soul MBKONG tout en multipliant en parallèle ses apparitions derrière les platines sous l’alias Goldie B. Son répertoire en tant que DJ se veut global, large et percussif, majoritairement influencé par la scene UK Bass, Jungle et Breakbeat. En 2019 elle cofonde avec le DJ et producteur Kumanope, le label marseillais Omakase Recordings sur lequel sont depuis parues plusieurs de ses productions (sous ses deux alias) dont quelques unes aujourd’hui playlistées sur des radios telles que FIP, Worldwide FM ou encore Nova.C’est également en porte parole de son label qu’elle anime une résidence chaque mois sur la station montpelliéraine Piñata Radio. L’année 2021 l’a vu propulsée sur le devant de la scène dans des événements de belle ampleur tels que Peacock Society Festival ou le Rex à Paris, sur les festivals marseillais Marsatac, Le Bon Air ou la Fiesta des Suds! Son premier EP solo sous l’alias Goldie B devrait voir le jour au début de l’année 2023. Soundcloud : https://soundcloud.com/mbkong Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 16€ · Tarif Plein : 18€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T22:30:00+01:00

2023-02-25T03:00:00+01:00

