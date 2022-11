YaniSs Odua Makeda, 19 février 2023, Marseille.

YaniSs Odua Dimanche 19 février 2023, 20h30 Makeda

De 18 à 22€ en pré-vente / 24€ sur place

♫REGGAE♫

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua.

« La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques.

Son nouvel album « Stay High », dont la sortie ne fait pas exception à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un tournant illustré par un Reggae moderne et inspiré.

Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres plus que convaincants.

Dans un style qualifié de « Futu’Roots », où les instrumentales sont sublimées par des textes aussi riches que touchants, Yaniss se dévoile de manière intime, tout en se voulant passeur de messages, constructeur de ponts entre les humains, les cultures et les genres musicaux.

Une pièce d’art qui marquera son époque.

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici :

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 18€ · Tarif Plein : 22€

SUR PLACE : 24€

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T20:30:00+01:00

2023-02-19T23:30:00+01:00

