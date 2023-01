La Boum du Samedi with ANTiCLiMAX Makeda Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Boum du Samedi with ANTiCLiMAX Makeda, 18 février 2023, Marseille. La Boum du Samedi with ANTiCLiMAX Samedi 18 février, 22h00 Makeda

7 / 10€

♫CLUBBING♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud »}] La BOUM du Samedi, c’est un peu la récréation des adulescents (comprendre « les adultes pas tout à fait sortis de l’adolescence »)

C’est aussi LE rendez-vous incontournable des soirées marseillaises, celui qui fait boom boom dans ton coeur et secoue ta boite cranienne – et ton popotin par la même occasion

Et pas n’importe lequel, celui des années 90, celui qui nous a fait vibrer et chanter dans nos chambres d’ados! Souviens toi face à ton miroir à refaire comme tes stars du top 50

On te propose de revivre ces moments taille XXL et – merveille – sans appareil dentaire ni boutons d’acné

Alors viens nous le montrer un samedi par mois au Makeda.

Promis ca reste entre nous!

Tous les mois, un karaoké spécial tubes des années 90 suivi d’un DJ set blagueur et survitaminé allstyles bien agité par l’innénarrable dj favori de vos potes : ANTiCLiMAX

Infos pratiques

Karaoké de 22h00 à minuit

90’s Party jusqu’à 3h30 – DJ SET

Tarif : 7€ pour les adhérents / 10€ normal –

Pour adhérer, il suffit de remplir le formulaire suivant en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Billetterie en ligne sur dice.fm

Billets en vente en ligne et directement sur place. No CB.

Le Makeda : 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

Metro Notre Dame du Mont / Noailles

Tram Le Camas / Eugène Pierre

Tout public. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T22:00:00+01:00

2023-02-19T03:30:00+01:00

