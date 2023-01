MARSEILLE-CHICAGO #1 Makeda, 17 février 2023, Marseille.

De 8 à 12€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tu aimes la House Music ? Ou tu veux la découvrir ?

Année de naissance : début 80

Lieu de naissance : Chicago, USA

Tu aimes Marseille ?

Tu y vis ? tu ne fais qu’y passer ?

Qu’importe…

Tu sais que Marseille est parfois surnommé la Chicago française ! (oui, maintenant tu le sais)

Et si tu faisais un voyage à MARSEILLE-CHICAGO ?

MARSEILLE-CHICAGO est une soirée House. Soirée et véritable ode à ces deux villes. Villes sœurs d’une histoire aux nombreuses similitudes. Pas de règlement de compte à MARSEILLE-CHICAGO mais une violente envie de danser, de vivre, de se retrouver et de s’aimer.

Espace bienveillant, tolérant, hommage au premier lieux House gay underground qui ont permis à la House Music d’exister, MARSEILLE-CHICAGO va t’étonner, va t’hypnotiser, te faire vibrer, te faire aimer Marseille au son de Chicago. MARSEILLE-CHICAGO est une évidence, une providence.

Rorre Ecco et Patrice Tassy préparent pour l’occasion de la toute première MARSEILLE-CHICAGO un set de 22h à 3h30 qui redorera le blason de ces deux cités. Un set qui va rappeler comment on aimait faire la fête, comment on aime encore la faire comment on aimera toujours la faire :

Le sourire au lèvre du début à la fin.

Le partage.

La bienveillance.

La frénésie.

Toujours !

MARSEILLE-CHICAGO la nouvelle soirée au Makeda le 17 février 2023.

MARSEILLE-CHICAGO le début d’une histoire d’amour entre toi, le son et tous les autres qui t’entoureront,

MARSEILLE-CHICAGO la continuité d’une mutation de la cité phocéenne en ville de danse et de rencontre dans une ambiance de fraternité/sororité, toujours !

Comment voyager à MARSEILLE-CHICAGO ?

Système de LISTE des plus simples (les vrais connaissent déjà, et t’es un vrai on le sait)

1/ INSCRIS TON PRÉNOM + NOM et CEUX d’UN POTE dans la discussion de l’event

2/ RENDS-TOI AU MAKEDA le 17 février 2023 à partir de 22h (viens tôt ça va valoir le coup.t) ✨

3/ DIS BONJOUR AU PHYSIO qui va vérifier la liste et t’ouvrir les portes d’un paradis musicale et bienveillant

4/ PAYE L’ENTREE AU MAKEDA

8€ 22h à 23h00

10€ 23h à Minuit

12€ ensuite

5/ DANSE ET AIME jusqu’à 3h30.

P.S : Si la simple idée d’un baiser entre deux personnes du même sexe te rebute : MARSEILLE-CHICAGO n’est pas une destination faite pour toi.

MARSEILLE-CHICAGO veille sur ton bonheur.

Tous ensemble notre bienveillance peut éviter tout acte déplacé. Nous savons ce que faire la fête peut signifier mais pour des raisons que tu connais il est important d’être à l’écoute du monde qui nous entoure et aussi connaître ses limites de consommation. Venir en aide à quelqu’un dans le besoin est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas également à demander de l’aide aux personnes qui t’entourent si tu en ressens le besoin, le staff du Makeda et MARSEILLE-CHICAGO seront présents pour toi.



