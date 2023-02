Limsa D’Aulnay Mercredi 15 février, 20h30 Makeda

12 / 15€

Limsa D’Aulnay sera en concert au Makeda le jeudi 16 févrierSa première partie sera assurée par l’intrépide Ben C.Limsa D’AulnayOriginaire d’Aulnay-sous-Bois, comme son blase l’indique assez bien, Limsa fait ses premiers pas dans le rap à 17 ans en apparaissant notamment sur la compilation Brigade des mineurs du label Karismatik en 2007. Expert freestyler, il est invité par Georgio en 2013, sur le légendaire Grünt #11 aux côtés de Nekfeu, Alpha Wann ou encore Lomepal, il y rencontre alors la 75e Session. Après 3 singles en 2018, il incinère l’année suivante le micro du Planète Rap de Lomepal avec Fixpen Sill et Di-Meh. Il revient en 2020 avec les deux premières parties de sa série d’EP Logique qui se cloturera avec Logique 3 en 2022 et prépare un album commun avec Isha.Ecouter : https://open.spotify.com/album/2an2xrKRMiyPaI6iilAoUu Suivre : https://www.instagram.com/limsa_daulnay/

DARIO DELLA NOCE

De la trap glaciale, des sonorités grinçantes et minimalistes, des textes percutants et des mélodies de surfeur dépressif. Enfant bercé par le rock, Dario Della Noce conserve ces influences et pose ses valises dans le monde du rap dès l’adolescence, avec les mêmes engagements et la même énergie.

Dario Della Noce commence le rap en groupe. Il enchaîne deux expériences collectives avant de signer de son (vrai) nom 4 EP. En 2020, il sort l’EP Labyrinthe, accompagné du label marseillais Internexterne. En 2021, il est selectionné pour la finale régionale des Inouïs du Printemps de Bourges et celle du tremplin Buzz Booster. Il arrive aussi en finale du tremplin Orizon Sud, au cours duquel il est repéré par le Makeda, salle emblématique et structure d’accompagnement d’artistes à Marseille.

Aujourd’hui, Dario compose ses titres en plus de l’écriture qui le suit depuis ses débuts. Il est dans le cockpit de son sous-marin, affine son style et travaille sur la sortie de son prochain EP. Prenez votre souffle, car l’année 2023 vous plongera dans les profondeurs de son univers.

Ben C

Jeune rappeur originaire du Parc Kalliste à Marseille. Il est fortement inspiré par sa ville et son train de vie ainsi que par des sonorités outre-Atlantique comme Travis Scott et bien d’autres encore. Porté par la force de ses amis proche, son cercle se compose notamment de JMK$, Gouap, Gazo et Zamdane.

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 12€ · Tarif Plein : 15€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



