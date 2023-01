RASPUTIN #6 : GOLD IS GOLD Makeda, 28 janvier 2023, Marseille.

De 8 à 12€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rasputin est fier.e de fêter 2023 le 28 janvier (un samedi, oui oui !) pour entamer cette année en OR.

Thème : GOLD is GOLD

Viens avec tes amis en OR, ton énergie en OR, ton look en OR sans oublier ta bienveillance dorée.

Comme touché.e par Midas on t’attend extrêmement GOLD et extrêmement CHIC pour danser au son de notre golden DJ résidente Rorre Ecco qui, pour cette soirée précieuse, sera accompagnée par Arno E Mathieu.

Ce duo fera scintiller ta self expression sous les boules à facettes grâce à un son disco plein de surprises… New York et son age d’or peuvent se rhabiller : Rasputin sera là le 28 janvier pour couvrir Marseille d’un manteau de fête folle et dorée.

Ose le Gold et Rasputin te ronronnera tout l’amour que tu mérites pour 2023

Arno E Mathieu est un véritable enfant du pays. Il passe son enfance entre Aix en provence et le village provençale de ses grand parents , élevé par des plats typiques méditerranéens de sa grand mère, les balades en vieille moto de son grand père et les cassettes de musique électronique de son frère aîné. Dans les années 2000 il décide de monter à la capitale où il crée et produits morceaux et labels grâce auxquels il acquiert le soutien des leaders de la scène House Underground comme Joe Claussell, François K, Danny Krivit, Onsunlade, Dj Spinna, Carl Craig, Jeff Mills, Ame, Dixon, Laurent Garnier et bien d’autres.

Revenu dans le Sud depuis plusieurs années, il viendra célébrer 2023 à la RASPUTIN #6 GOLD IS GOLD.

Un honneur pour nous de le recevoir et découvrir son set Disco et house en OR plein de surprises et préparé rien que pour vous.

LISTE / LOOK /LOVE

L’ ENTRÉE à LA RASPUTIN

Il n’y a pas de prévente en ligne mais un système de LISTE très simple :

1. Tu indiques que tu participes à l’événement Facebook

2. Inscris ton PRÉNOM + NOM et celui d’1 ami.e MAXIMUM (prénom + nom obligatoire, tag fb privilégié pour une meilleure visibilité) EN PUBLICATION (onglet Discussion) de l’event fb avant le samedi 28 janvier à 12h !

3. Tu te présentes devant le physio, avec ton super look pour la soirée (thème : GOLD IS GOLD), ton énergie et ta bonne humeur, qui vérifiera la liste.

4. Tu payes ensuite ton entrée en CASH (please appoint plus que bienvenu) :

8€ AVANT 23H

10€ AVANT MINUIT

12€ ENSUITE

(CASH uniquement à l’entrée. la carte est acceptée au bar).

Nous te conseillons de venir à TÔT, le nombre de places du Makeda étant limitées.

Ouverture des portes dès 22h !

Petit Rappel :

Prenons soin de soi et des autres

Nous sommes accueillis par le Makeda qui est une salle de spectacle. Pour le respect de tous, nous conseillons de connaître ses limites concernant ses consommations pour éviter tout débordement ou mise en danger de soi-même. Venir en aide à une personne que tu sens en difficulté est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas à t’adresser au staff ou aux personnes autour de toi si une aide quelconque est nécessaire. Évitons tous ensemble de se mettre en danger.



