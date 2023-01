Non, le Rnb n’est pas mort ! ⚡️Découvre la première No Scrubs – soirée full Rnb !Les soirées No Scrubs réunissent notre passion pour le Rnb par des lives uniques, des voix enrobantes et remplis de love ! En recherche d’un moment intime et de bonnes vibes, soit certain.e.s de découvrir des artistes talentueux.ses venues faire vibrer ton body aux musiques douces et sexy du renouveau du Rnb.Pour nous, No Scrubs est le symbole même d’un mouvement social, anti-relou, pour passer des soirées belles et safe.La première se déroulera le jeudi 26 janvier au Makeda, à Marseille avec :Timéa (live)Artiste émergente compositrice, autrice et interprète. Entre une trap et un R’n’B alternatif influencé par 070 Shake, Sevdaliza ou encore Laylow, elle chante ses textes en français d’une voix cristalline sous autotune.

Jon Onj (live)

Depuis 2019, l’ auteur compositeur Jon Onj cultive son univers musical autour du R&B et de la soul. Il couple la soul afro avec des sonorités électroniques, mélange le R&B 90’s aux couleurs du UK garage. Pratiquant une soul wave à mi chemin entre Frank Ocean et Otis Redding, SBTRKT et Bill Withers.

> https://www.instagram.com/jon_onj/

Nohrvn (live)

Originaire de Nice, Norhvn est une jeune auteure, compositrice et interprète franco-anglophone de 22 ans. Très attachée à la Soul, le Blues, et le RnB, Norhvn y puise son inspiration sans hésiter à se diversifier

> https://www.instagram.com/norhvn/

Filante (dj set)

Un univers aux multiples facettes.

Productrice/beatmakeuse, instrumentaliste, Live Performer et DJette, c’est du haut de ses 21 ans qu’elle s’est faite repérer par les emblèmes du Rap Marseillais, en étant invitée à mixer à plusieurs soirées « OldSkool Party » organisé par Faf Larage, en compagnie des membres d’IAM ainsi que de la Fonky Family.

> https://www.instagram.com/filante.music/

Retrouvez-nous sur :

insta : @noscrubs_love

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://www.lemakeda.com/evenements/

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne :

https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:30:00+01:00

2023-01-27T00:30:00+01:00