Après 5 ans d’absence, Bad Tripes revient semer la pagaille dans la Cité phocéenne avec la complicité d’Orizon Sud pour présenter son quatrième album : La Vie La Pute.Pour l’accompagner dans ce joyeux bordel, la troupe tripière pourra compter sur la fureur, la verve et le verbe de Digital Nova. Les Marseillais ouvriront le bal avec leur rage ravageuse et leur groove gargantuesque, tandis que la Triperie vous fera déguster des morceaux de choix de son nouvel opus.DIGITAL NOVA (Neo Metal/Marseille)Fondé en 2007, Digital Nova nous propose un savant mélange de rock progressif et de metal, de cris rageurs et de chuchotements intimistes, assaissoné de textes en français ciselés. Pourvu d’une identité visuelle forte et d’une énergie folle, le groupe s’est illustré auprès de formations de renom telles que Mass Hysteria, AqME, Tagada Jones, Sidilarsen ou encore Babylon Pression. Gageons que leur prestation saura vous faire transpirer en cet hiver glacé !Les écouter : http://digitalnova.bandcamp.com Les suivre: https://www.facebook.com/digitalnovarock BAD TRIPES (Rock vénéneux/Marseille)C’est le grand jour ! Bad Tripes est de retour pour vous jouer des mauvais tours et, surtout, vous présenter les meilleurs morceaux – souvent saignants, parfois tendres, toujours crus – de son nouvel album, LA VIE LA PUTE, sorti le lundi 23 janvier. A défaut de champagne et de petits fours, le groupe vous propose un assortiment de titres ensorcelants, de délires dansants pour dépressifs joyeux et riffs vénéneux.Les écouter : https://badtripes.bandcamp.com Les suivre: https://www.youtube.com/user/Badtripesofficiel Ouverture des portes à 20 heures – Début des concerts à 20 h 30INFOS PRATIQUESLe Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 MarseilleMetro : Notre Dame du Mont / NoaillesTram : Le Camas / Eugène Pierre️ PREVENTE : 8 €=> BILLETTERIE :️ SUR PLACE : 10€CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:00:00+01:00

2023-01-25T23:30:00+01:00