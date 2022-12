NOSTALGIE GENERATION 80 (LIVE & DJ SET) Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

NOSTALGIE GENERATION 80 (LIVE & DJ SET) Makeda, 21 janvier 2023, Marseille. NOSTALGIE GENERATION 80 (LIVE & DJ SET) Samedi 21 janvier 2023, 23h00 Makeda

7€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp?lng=fr »}, {« link »: « https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud »}] On commence l’année en beauté avec le retour des soirées années 80 en partenariat avec Nostalgie, sortez le pattes d’ef, le fluo… Enfin bref votre meilleur outfit et vos meilleurs pas de danse pour enflammer le dancefloor!

DJ Ruthwen (Années 80)

Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec NOSTALGIE Provence !

Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance ♥

Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été.

Place à l’emblématique DJ RUTHWEN pour une soirée démentielle. INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif plein : 7€ • Tarif adhérent : 7€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

BILLETTERIE

Retrouvez tous nos évènements sur dice.fm : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp?lng=fr

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, une sélection de concerts gratuits, des masterclass… Vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

