Hyperactivity Music presents XXXX XXXXXX and guests Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Hyperactivity Music presents XXXX XXXXXX and guests Makeda, 20 janvier 2023, Marseille. Hyperactivity Music presents XXXX XXXXXX and guests Vendredi 20 janvier 2023, 21h00 Makeda

De 10 à 15€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://ypl.me/oJU »}] LABEL NIGHT + special guests

Après 5 ans d’existence et plus de 60 releases au compteur, le label Drum&bass Marseillais « Hyperactivity Music » revient au MAKEDA.

Regroupant une quarantaine d’artistes de la scène Jungle / Drum&bass des 4 coins de la planète, Hyperactivity Music a rapidement gagné le support d’artistes majeurs de la scène D&B comme : Noisia, John B, Aphrodite, Dillinja, LTJ Bukem, Dj Marky, Technimatic, Zero T et bien plus encore…

Nous célébrerons également la dernière release du label !

LINE UP à venir…

► XXXX XXXXXX (1ère date en France)

► XXXXX (release party)

► XXXXXXX

► XXX

► XXXXXXXXXXXX

________________________ Le Makeda – –

103 rue ferrari, 13005 Marseille

Tarifs = Early birds : 10€ – Regular : 12€ – Sur place : 15€

Billetterie : https://ypl.me/oJU

Horaires : 21h00 – 03:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T21:00:00+01:00

2023-01-21T03:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Hyperactivity Music presents XXXX XXXXXX and guests Makeda 2023-01-20 was last modified: by Hyperactivity Music presents XXXX XXXXXX and guests Makeda Makeda 20 janvier 2023 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône